Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну. Он отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

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14 сентября Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом, затем отправится в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который запланирован на 15–16 сентября. Там и состоится встреча лидера Китая с Путиным.