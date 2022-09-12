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32 минуты назад

Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну

Газета.Ru

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну. Он отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 сентября Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом, затем отправится в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который запланирован на 15–16 сентября. Там и состоится встреча лидера Китая с Путиным.

«Встреча даст Си Цзиньпину возможность подчеркнуть свое влияние, в то время как Путин может продемонстрировать ориентацию России на Азию. Оба лидера могут продемонстрировать свою оппозицию Соединенным Штатам», — цитирует сообщение Life.ru.

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