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51 минуту назад

Daily Mail: британка приютила украинских беженцев и сильно пожалела об этом

Российская Газета

Британка приютила двух украинских беженцев, а потом горько пожалела.

Британка приютила украинских беженцев и сильно пожалела
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жительница Соединенного Королевства, попросившая не называть ее настоящего имени, рассказала Daily Mail, что поселила в своем доме 38-летнюю гражданку Украины и ее дочь, которые немного пожили в Берлине, а потом решили перебраться в Великобританию.

По словам принимающей стороны, беженцы почти каждый день обедали в кафе. А завтрак им готовила британка. В ответ на просьбы поддерживать чистоту в доме украинка только через несколько недель неохотно взяла в руки пылесос.

Позже мама с дочкой перебрались в квартиру побольше, оставив после себя неубранные комнаты.

"Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница", - резюмировала британка.

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