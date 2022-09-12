Британка приютила украинских беженцев и сильно пожалела

Британка приютила двух украинских беженцев, а потом горько пожалела.

Жительница Соединенного Королевства, попросившая не называть ее настоящего имени, рассказала Daily Mail, что поселила в своем доме 38-летнюю гражданку Украины и ее дочь, которые немного пожили в Берлине, а потом решили перебраться в Великобританию.

По словам принимающей стороны, беженцы почти каждый день обедали в кафе. А завтрак им готовила британка. В ответ на просьбы поддерживать чистоту в доме украинка только через несколько недель неохотно взяла в руки пылесос.

Позже мама с дочкой перебрались в квартиру побольше, оставив после себя неубранные комнаты.