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1 час назад

Watson: Швейцарии придется пересмотреть свое визовое соглашение с Россией

ТК «Звезда»

По информации западных СМИ, Швейцария может последовать примеру европейских стран, приостановивших свои упрощенные визовые режимы с Россией. Сообщается, что Федеральный совет страны примет решение на этой неделе.

Watson: Швейцарии придется пересмотреть свое визовое соглашение с РФ
Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER.com, Global Look PressMichaela Begsteiger, imageBROKER.com, Global Look Press

Отмечено, что на период конца августа 2022 года в зону Шенген россиянам было выдано Швейцарией около семи тысяч виз. Информацию приводит издание Watson.

«Некоторые россияне также путешествуют со швейцарской визой при пересечении границы с Евросоюзом: к концу августа этого года Швейцария выдала гражданам России около семи тысяч шенгенских виз. Кроме того, согласно данным Государственного секретариата по миграции (SEM), существует более двух тысяч национальных виз, действительных только для Швейцарии», - пишет газета.

Теперь якобы швейцарская сторона будет вынуждена адаптировать свою политику после решения Евросоюза о приостановке упрощенного визового соглашения с Россией.

«Как ассоциированное государство-член Шенгенской зоны, Швейцария, в основном, придерживается согласованной шенгенской визовой политики», - также указывает издание.

Немногим ранее информировалось, что с момента начала проведения Россией спецоперации 24 февраля, Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы». Но при этом Служба по делам иностранцев и границ с февраля по август получила десять запросов на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции.

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