Евросоюз можно назвать проигравшей стороной в украинском конфликте, как заявил спикер венгерского парламента Ласло Кевер. Европа действует вопреки своим экономическим интересам, считает он.

Фото: Matthias Hauser, imageBROKER.com, Global Look Press Matthias Hauser, imageBROKER.com, Global Look Press

«Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и - под внешним давлением - действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем», - цитирует Кевера агентство MTI.

Он отметил, что подчинение интересам отдельных групп обрекает Евросоюз на военную и политическую зависимость, а также мешает сплоченности и финансовой стабильности в странах Европы.

Также Кевер подчеркнул, что Венгрия за последние сто лет оправилась от потерь, понесенных в Первой мировой войне, и обрела «уверенность в себе и авторитет». Именно поэтому, по словам спикера, теперь Будапешт может подать пример своим соседям и подсказать, как им нужно действовать.