В Венгрии назвали проигравшего в украинском конфликте

Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку действует вопреки собственным экономическим интересам, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

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«Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и – под внешним давлением – действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем», – приводит РИА «Новости» слова Кевера, которого цитирует MTI.

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Как подчеркнул спикер парламента Венгрии, «группы интересов и частный капитал вне Европы обрекают Европейский Союз в целом и каждое государство-член по отдельности на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность, грабежи и общественную разобщенность».

Кевер напомнил, что Венгрия по результатам Трианонского договора 1920 года по итогам Первой мировой войны лишилась огромных территорий, и 3 млн этнических венгров оказались за границей. Однако за прошедшие сто лет, по его словам, «венгерское государство вновь обрело способность действовать и свою силу служить своему народу и защищать его, свою способность учиться у своих соседей и Европы, а также вновь обрело уверенность в себе и авторитет, чтобы во многих отношениях указывать путь и пример своим соседям и всей Европе».

Накануне парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. Днем ранее министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза.

В минувшую пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций, которые наносят больше вреда самой Европе. По его словам, «санкции провалились», потому что боевые действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.