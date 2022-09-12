Дипломат США раскрыл, что поможет Европе пережить зиму

Администрация Байдена считает, что единство поможет европейским странам справиться с энергетическим кризисом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал европейское единство ключевым фактором успеха Украины в ходе боевых действий.

Он выразил уверенность, что новые меры, рассматриваемые Евросоюзом, и шаги, предпринимаемые США, помогут смягчить последствия роста цен на энергоносители. По данным издания, ЕС уже предпринял важные шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов. Европейская комиссия попросила страны - члены Евросоюза обдумать и другие меры, включая налог на непредвиденные расходы для некоторых производителей энергии, ограничение цен на российский газ и сокращение потребления энергии.