В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

WP: дипломат США заявил, что единство Европы поможет ей пережить зиму

Газета.Ru

Администрация Байдена считает, что единство поможет европейским странам справиться с энергетическим кризисом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата.

Дипломат США раскрыл, что поможет Европе пережить зиму
Фото: ТАССТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал европейское единство ключевым фактором успеха Украины в ходе боевых действий.

Он выразил уверенность, что новые меры, рассматриваемые Евросоюзом, и шаги, предпринимаемые США, помогут смягчить последствия роста цен на энергоносители. По данным издания, ЕС уже предпринял важные шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов. Европейская комиссия попросила страны - члены Евросоюза обдумать и другие меры, включая налог на непредвиденные расходы для некоторых производителей энергии, ограничение цен на российский газ и сокращение потребления энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предупредил, что Россия готовится к "решительной энергетической атаке на всех европейцев" этой зимой. По его словам, единственный способ дать отпор — это оставаться едиными в отношении санкций, ограничивающих доходы Кремля от нефти и газа. Ранее сообщалось, что страны ЕС снизили темпы закачки газа.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители