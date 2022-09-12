Вступили в силу ограничения на въезд россиян в Евросоюз

С 12 сентября приостанавливается действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом (ЕС) и Россией.

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Теперь на россиян распространяются общие правила визового кодекса ЕС. Это увеличит срок изготовления въездных документов и повысит пошлину с 35 до 80 евро. Также россияне будут должны предоставлять бумаги, подтверждающие необходимость выдачи визы.

По словам главы чешского МВД Вита Ракушана, приостановка соглашения стала реакцией на проведение спецоперации на Украине. Он заявил, что Россия подорвала доверие к себе и попрала фундаментальные ценности международного сообщества.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «Парламентской газете», что на туристические визы упрощенный режим не распространялся. По его словам, больше всего от этого решения европейских властей пострадают жители приграничных регионов — Карелии, Ленинградской и Калининградской областей и других регионов. При этом эксперт прогнозирует ужесточение и в отношении туристов.