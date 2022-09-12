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1 час назад

Вступили в силу ограничения на въезд россиян в Евросоюз

Парламентская газета

С 12 сентября приостанавливается действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом (ЕС) и Россией.

Вступили в силу ограничения на въезд россиян в Евросоюз
Фото: © pxhere.com © pxhere.com

Теперь на россиян распространяются общие правила визового кодекса ЕС. Это увеличит срок изготовления въездных документов и повысит пошлину с 35 до 80 евро. Также россияне будут должны предоставлять бумаги, подтверждающие необходимость выдачи визы.

По словам главы чешского МВД Вита Ракушана, приостановка соглашения стала реакцией на проведение спецоперации на Украине. Он заявил, что Россия подорвала доверие к себе и попрала фундаментальные ценности международного сообщества.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «Парламентской газете», что на туристические визы упрощенный режим не распространялся. По его словам, больше всего от этого решения европейских властей пострадают жители приграничных регионов — Карелии, Ленинградской и Калининградской областей и других регионов. При этом эксперт прогнозирует ужесточение и в отношении туристов.

За несколько дней о вступления в силу приостановки соглашения Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС перестать выдавать россиянам многократные визы. Это означает, что визы будут действовать исключительно на даты поездки. Кроме того, странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы россиян в случае угрозы безопасности.

В мире,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,Еврокомиссия,ЕС,
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