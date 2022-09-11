Глава ДНР отреагировал на сообщения о своем увольнении

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отреагировал на ряд появившихся слухов и прокомментировал оперативную обстановку. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, глава ДНР опроверг слухи о том, что его якобы пытались уволить и отправить в Россию, назвав это чушью. Комментируя ситуацию по Красному Лиману, он заявил, что удалось как минимум остановить украинские войска, есть определенные успехи.

Кроме того, по словам Пушилина, на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, за окраины Артемовсква уже «вгрызлись», по Пескам обстановка достаточно уверенная.