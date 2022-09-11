В Харькове метро остановилось из-за перебоев с электричеством

Метро встало в Харькове из-за перебоев с электричеством. а в Полтаве из-за перепадов напряжения горят троллейбусы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Центр Харькова погрузился в темноту из-за отключения электричества. По сообщениям местных изданий, люди выбирались из метро на поверхность пешком по тоннелям. Отключения также произошли в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины.

Сообщения об отключении света в пяти областях подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По некоторым данным, из-за блэкаута в отдельных областях отключился интернет. В то же в Донецке перебоев со светом и связью нет.

Позже замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.