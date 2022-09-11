Земан назвал уход НАТО из Афганистана трагической ошибкой

«Но я с этим не согласен. Я считаю, что это была трагическая ошибка, которая открыла простор для движения «Талибан» (организация запрещена в России) (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). И я не верю, что большинство жителей Афганистана желало успеха «Талибана». Этой капитуляцией в Афганистане мы оставили на произвол судьбы тысячи и тысячи демократов, которых сейчас, возможно, уже нет в живых», — рассказал Земан.