В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Президент Чехии Земан назвал уход НАТО из Афганистана трагической ошибкой

Газета.Ruиещё 1

Во время переговоров в Праге в минувшую пятницу с главой Пентагона Ллойдом Остином президент Чехии Милош Земан назвал «трагической ошибкой» уход НАТО из Афганистана, в результате которой многие тысячи демократов в этой стране были оставлены на произвол судьбы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Frekvence 1.

Земан назвал уход НАТО из Афганистана трагической ошибкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Земана, Остин заверил его, что американцы вынуждены были уйти из Афганистана, потому что этого хотел афганский народ.

«Но я с этим не согласен. Я считаю, что это была трагическая ошибка, которая открыла простор для движения «Талибан» (организация запрещена в России) (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). И я не верю, что большинство жителей Афганистана желало успеха «Талибана». Этой капитуляцией в Афганистане мы оставили на произвол судьбы тысячи и тысячи демократов, которых сейчас, возможно, уже нет в живых», — рассказал Земан.

Ранее представители террористического движения «Талибан» объявили 31 августа государственным праздником в Афганистане в честь годовщины вывода из страны американских военных.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода военнослужащих США, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а затем сформировали правительство.

Впоследствии 15 августа также было объявлено талибами государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.

В мире,Ллойд Остин,Милош Земан,Талибан,НАТО,ООН,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители