Земан назвал уход НАТО из Афганистана трагической ошибкой

Во время переговоров в Праге в минувшую пятницу с главой Пентагона Ллойдом Остином президент Чехии Милош Земан назвал «трагической ошибкой» уход НАТО из Афганистана, в результате которой многие тысячи демократов в этой стране были оставлены на произвол судьбы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Frekvence 1.
По словам Земана, Остин заверил его, что американцы вынуждены были уйти из Афганистана, потому что этого хотел афганский народ.
«Но я с этим не согласен. Я считаю, что это была трагическая ошибка, которая открыла простор для движения «Талибан» (организация запрещена в России) (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). И я не верю, что большинство жителей Афганистана желало успеха «Талибана». Этой капитуляцией в Афганистане мы оставили на произвол судьбы тысячи и тысячи демократов, которых сейчас, возможно, уже нет в живых», — рассказал Земан.
Ранее представители террористического движения «Талибан» объявили 31 августа государственным праздником в Афганистане в честь годовщины вывода из страны американских военных.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода военнослужащих США, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а затем сформировали правительство.
Впоследствии 15 августа также было объявлено талибами государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.