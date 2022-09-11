На Парфеноне вывесили флаг России

В Афинах неизвестный забрался на Парфенон по строительным лесам и повесил флаг России. Об этом сообщает греческое издание Newsbreak.gr.

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Инцидент произошел в воскресенье днем. Мужчина смог ускользнуть от охранников и залезть на крышу. Он вывесил флаги России, Греции, Израиля и Северной Македонии, а также символ правящей греческой партии «Новая демократия».

На место прибыли сотрудники полиции и начальник Управления античных древностей Министерства культуры. Они пытаются убедить мужчину спуститься.

Требования мужчины пока не известны.