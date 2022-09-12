Guardian: Британия может оказаться на «обочине» из-за Трасс

Британский премьер-министр Лиз Трасс может привести «тонущую» Великобританию к тому, что страна окажется «на обочине». К такому выводу пришла газета The Guardian.

Фото: Reuters Reuters

«Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью ее бесконечно более известной тезки, Елизаветы II», – следует из материала.

Издание обращает внимание на то, что глава правительства часто говорит об углублении союзов после Brexit, однако ее действия на сегодняшний день указывают не на «глобальную Британию», которая «прокладывает путь», а на одинокое государство «без друзей».

Отмечается также, что кончина королевы Елизаветы II, которую «знали и уважали президенты и премьер-министры всего мира», неизбежно ослабит британское влияние, рычаги воздействия и «мягкую силу».

Как утверждает автор публикации, после выхода из Евросоюза Лондон все чаще обходят стороной и высмеивают как союзники, так и противники, в то время как по любым меркам — ВВП, валюта, долг, влияние, военная мощь — Британия «тонет».

Лиз Трасс на посту руководителя кабмина предстоит решить множеством проблем, которые оставил ее предшественник, в частности, разобраться с энергетическим кризисом.