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38 минут назад

Guardian: Британия может оказаться на "обочине" из-за Лиз Трасс

Газета.Ruиещё 2

Британский премьер-министр Лиз Трасс может привести «тонущую» Великобританию к тому, что страна окажется «на обочине». К такому выводу пришла газета The Guardian.

Guardian: Британия может оказаться на «обочине» из-за Трасс
Фото: ReutersReuters

«Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью ее бесконечно более известной тезки, Елизаветы II», – следует из материала.

Издание обращает внимание на то, что глава правительства часто говорит об углублении союзов после Brexit, однако ее действия на сегодняшний день указывают не на «глобальную Британию», которая «прокладывает путь», а на одинокое государство «без друзей».

Отмечается также, что кончина королевы Елизаветы II, которую «знали и уважали президенты и премьер-министры всего мира», неизбежно ослабит британское влияние, рычаги воздействия и «мягкую силу».

Как утверждает автор публикации, после выхода из Евросоюза Лондон все чаще обходят стороной и высмеивают как союзники, так и противники, в то время как по любым меркам — ВВП, валюта, долг, влияние, военная мощь — Британия «тонет».

Лиз Трасс на посту руководителя кабмина предстоит решить множеством проблем, которые оставил ее предшественник, в частности, разобраться с энергетическим кризисом.

«Теперь вопрос заключается в том, откажется ли Трасс от своей риторики «мы против них», обуздает свои тэтчеровские предрассудки и еврофобию и восстановит международные мосты, по которым израненная, полузадушенная «нация устремлений» сможет выбраться в безопасное место», – говорится в статье, которую цитирует сайт «Аргументы и факты».

В мире,Елизавета II,ЕС,
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