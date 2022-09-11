Названа единственная в мире правящая королева

Королева Дании из династии Глюксбургов Маргрете II осталась единственной в мире правящей государыней. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что она приняла бразды правления 14 января 1972 года в возрасте 31 года. В то время большая часть датчан (65%) негативно относилась к монархии и ее представителям. В настоящее время государыню поддерживают 80% населения страны.
Кроме того, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II она заняла первое место среди монархов, которые находятся на престоле на протяжении многих лет, сообщает Berlingske.
На втором месте находится король Швеции Карл XVI Густав. Он занял трон северного государства 49 лет назад.