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24 минуты назад

Названа единственная в мире правящая королева

Елена Прошина

Королева Дании из династии Глюксбургов Маргрете II осталась единственной в мире правящей государыней. Об этом пишет The Guardian.

Названа единственная в мире правящая королева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что она приняла бразды правления 14 января 1972 года в возрасте 31 года. В то время большая часть датчан (65%) негативно относилась к монархии и ее представителям. В настоящее время государыню поддерживают 80% населения страны.

Кроме того, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II она заняла первое место среди монархов, которые находятся на престоле на протяжении многих лет, сообщает Berlingske.

На втором месте находится король Швеции Карл XVI Густав. Он занял трон северного государства 49 лет назад.

В мире,Елизавета II,
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