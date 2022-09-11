Названа единственная в мире правящая королева

Королева Дании из династии Глюксбургов Маргрете II осталась единственной в мире правящей государыней. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что она приняла бразды правления 14 января 1972 года в возрасте 31 года. В то время большая часть датчан (65%) негативно относилась к монархии и ее представителям. В настоящее время государыню поддерживают 80% населения страны.

Кроме того, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II она заняла первое место среди монархов, которые находятся на престоле на протяжении многих лет, сообщает Berlingske.