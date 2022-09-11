Островное государство решило стать независимым от британской короны

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что намерен провести референдум о независимости от британской короны. О том, что островное государство решило стать республикой, он сообщил телеканалу ITV.

Фото: Manish Swarup / AP Manish Swarup / AP

«Это решение не является проявлением неуважения к монархии. Оно не представляет собой акт враждебности и не демонстрирует разногласия между Антигуа и Барбудой и монархией», — подчеркнул Браун.

Проведение референдума он назвал последним шагом, который завершит становление государства как действительно суверенной страны.

Премьер-министр указал, что намерен провести референдум в течение трех лет. Вместе с тем он отметил, что отказ от монархии не является острой проблемой в стране.

Антигуа и Барбуда — государство, расположенное на одноименных островах в группе Малых Антильских островов. Страна входит в Британское содружество наций, в котором, помимо Великобритании, состоят многие из ее бывших доминионов и колоний. Руководителем Содружества, и, соответственно, королем Антигуа и Барбуды после смерти королевы Елизаветы II стал ее сын Карл III.