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52 минуты назад

МАГАТЭ начало срочные переговоры по ситуации с Запорожской АЭС

News.ru

После нескольких недель обстрелов ситуация с Запорожской атомной станцией продолжает оставаться нестабильной, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он считает, что вокруг ЗАЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. В связи с этим организация устроила переговоры, говорится на сайте МАГАТЭ.

МАГАТЭ начало срочные переговоры по ситуации с ЗАЭС
Фото: ReutersReuters

Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции, — поделился Гросси.

При этом он похвалил операторов станции и инженеров за то, что те смогли в кратчайшие сроки устранить повреждения на атомной станции и восстановить одну из резервных линий электропередач в очень сложных условиях.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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