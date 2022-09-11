МАГАТЭ начало срочные переговоры по ситуации с ЗАЭС

После нескольких недель обстрелов ситуация с Запорожской атомной станцией продолжает оставаться нестабильной, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси . Он считает, что вокруг ЗАЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. В связи с этим организация устроила переговоры, говорится на сайте МАГАТЭ.

Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции, — поделился Гросси.

При этом он похвалил операторов станции и инженеров за то, что те смогли в кратчайшие сроки устранить повреждения на атомной станции и восстановить одну из резервных линий электропередач в очень сложных условиях.