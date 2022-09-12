На прощании с Елизаветой II ожидается 20-часовая очередь

На прощании с королевой Елизаветой II ожидается «пятимильная очередь», пишет The Times.

По данным газеты, «беспрецедентное количество скорбящих» смогут посетить здание британского парламента, где будет проходить прощание с королевой, а время ожидания в очереди может достигнуть 20 часов.

Отмечается, что предстоящие похороны смогут посоперничать даже с похоронами принцессы Дианы, на прощание с которой пришло около миллиона человек.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве. Они начнутся в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Ранее сообщалось, что Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.