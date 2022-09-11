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5 минут назад

Трамп раскрыл предназначение базы США в Афганистане

Майк Габриелян

Американская военная база Баграм в Афганистане служила Пентагону местом наблюдения за китайским ядерным производством. На это экс-президент США Трамп намекнул в интервью NDTV.

Трамп раскрыл предназначение базы США в Афганистане
Фото: ReutersReuters

«Ладно, мы вышли из Афганистана, но мы могли бы сохранить Баграм, а мы от него отказались. Баграм находится в часе езды от китайского атомного комбината, где производят ядерное оружие. Мы никогда не должны были отказываться от этой базы. А мы отказались», - сказал Трамп.

Он также пожаловался на то, что американцы, уходя из Афганистана, «оставили оборудование на сумму 85 миллиардов долларов».

Экс-президент также заверил, что в его правление никогда бы не произошло украинского, тайваньского и афганского кризисов. А то, что происходит сейчас, «может закончиться Третьей мировой войной».

Ранее The National Interest написало, что США скоро повторят на Украине афганский сценарий.

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