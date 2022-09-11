Трамп раскрыл предназначение базы США в Афганистане

«Ладно, мы вышли из Афганистана, но мы могли бы сохранить Баграм, а мы от него отказались. Баграм находится в часе езды от китайского атомного комбината, где производят ядерное оружие. Мы никогда не должны были отказываться от этой базы. А мы отказались», - сказал Трамп.