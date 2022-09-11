Украинцев призвали отказаться называть монарха Чарльза в русской манере

Посол Соединенного Королевства в Киеве Мелинда Симмонс предложила жителям Украины называть нового британского монарха Чарльзом, а не Карлом. Она призвала отказаться от российских традиций «переименования» царствующих персон. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что в России сложилась традиция именовать государей европейских стран в «немецком стиле». Соответственно, наследный принц Чарльз, вступив на престол, автоматически стал Карлом III, при том, что не менял имя. Эта языковая традиция характерна и для классического украинского языка.

Симмонс пояснила, что англичане зовут своего правителя «King Charles, то есть Чарльз ІІІ».