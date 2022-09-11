В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
23 минуты назад

Украинцев призвали отказаться называть монарха Чарльза в русской манере

Илья Родин

Посол Соединенного Королевства в Киеве Мелинда Симмонс предложила жителям Украины называть нового британского монарха Чарльзом, а не Карлом. Она призвала отказаться от российских традиций «переименования» царствующих персон. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Украинцев призвали отказаться называть монарха Чарльза в русской манере
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что в России сложилась традиция именовать государей европейских стран в «немецком стиле». Соответственно, наследный принц Чарльз, вступив на престол, автоматически стал Карлом III, при том, что не менял имя. Эта языковая традиция характерна и для классического украинского языка.

Симмонс пояснила, что англичане зовут своего правителя «King Charles, то есть Чарльз ІІІ».

Дипломат предложила украинцам называть британского монарха так же, как и в Англии. Впрочем, настаивать она не стала и призвала лингвистов Украины самостоятельно принять решение по этому вопросу.

В мире,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители