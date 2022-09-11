Обнародованы последние слова Елизаветы II

Королева Елизавета II перед смертью дала тайные распоряжения наследнику престола Чарльзу. Ее последние слова касались принца Уильяма, сообщает «Экспресс газета».
Покойная королева желала, чтобы Чарльз передал бразды правления старшему сыну после своего 80-летия. По ее замыслу, Уильям должен получить корону до того как Чарльз растеряет силы и желание править.
Однако принц Чарльз, ставший Карлом III, не собирается исполнять последнюю волю матери. Он уже заявил подданным, что останется на троне до конца своих дней.
В ноябре Карлу III исполнится 74 года.
Накануне наследного принца Чарльза официально провозгласили новым британским монархом.