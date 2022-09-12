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58 минут назад

Еврокомиссия опубликовала порядок выдачи виз россиянам с 12 сентября

Ura.Ruиещё 3

Упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом перестает действовать 12 сентября. Об изменениях в выдаче виз россиянам сообщает РИА «Новости».

Опубликован порядок выдачи «шенгенов» россиянам с 12 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости
  • Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.
  • Сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней, а российские туроператоры опасаются, что в худшем случае и до 6 месяцев.
  • Россияне «больше не смогут ограничиваться документами по упрощенному списку» — потребуется предоставлять больше подтверждающих документов.
  • Еврокомиссия рекомендует странам ЕС внимательнее присматриваться к россиянам и «в случае угрозы безопасности» отказывать в выдаче виз.
  • Приоритет при выдаче виз будут отдавать членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам, туристов будут записывать в последнюю очередь.
  • Еврокомиссия рекомендует не выдавать долгие многократные визы — это значит, что российские граждане будут получать однократные шенгены строго под даты поездки.
  • Страны ЕС также смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство.
  • Уже выданные визы продолжают действовать, хотя Еврокомиссия рекомендует «в случае угрозы безопасности» их аннулировать.
  • Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября введут запрет на въезд россиян с любыми шенгенами (с рядом исключений, например для дальнобойщиков и тех, кто едет в Калининград).

Страны Евросоюза приняли решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией в рамках санкционного давления после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту территорий и жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства также отмечал, что санкции Запада направлены н только против руководства страны, но и против каждого россиянина.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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