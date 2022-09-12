Опубликован порядок выдачи «шенгенов» россиянам с 12 сентября

Страны Евросоюза приняли решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией в рамках санкционного давления после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту территорий и жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства также отмечал, что санкции Запада направлены н только против руководства страны, но и против каждого россиянина.