Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал условия запуска энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Решение о возобновлении работы энергоблоков атомной станции может быть принято после прекращения обстрелов со стороны боевиков Зеленского и отодвигания линии фронта», — сказал представитель власти в разговоре с агентством.

При соблюдении этих условий возможен ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы атомной станции, добавил он.

11 сентября стало известно об остановке шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме. За несколько дней до этого на электростанции была приостановлена работа пятого энергоблока. Шестой энергоблок после этого работал не на всю мощность.