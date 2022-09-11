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41 минуту назад

Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву

Илья Родин

Представитель авиакомпании Air Moldova Яна Зиду рассказала о прекращении продажи билетов на рейсы в Москву. Она объяснила это запретом со стороны Органа гражданской авиации. Об этом пишет РИА «Новости».

Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яна Зиду подчеркнула, что, согласно операционной директиве ОГА, национальным перевозчикам запрещается выполнение полетов в воздушном пространстве России.

Она пояснила, что вследствие этого, авиакомпания не сможет обеспечить выполнение заявленных ранее рейсов по маршруту Кишинев-Москва. Продажа билетов прекращена, средства за ранее проданные будут возвращены пассажирам.

По словам Зиду, руководство Air Moldova обсудит с ОГА сложившуюся ситуацию. В случае, если переговоры не принесут успеха, авиакомпания обратится в суд.

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