Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву

Представитель авиакомпании Air Moldova Яна Зиду рассказала о прекращении продажи билетов на рейсы в Москву. Она объяснила это запретом со стороны Органа гражданской авиации. Об этом пишет РИА «Новости».

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Яна Зиду подчеркнула, что, согласно операционной директиве ОГА, национальным перевозчикам запрещается выполнение полетов в воздушном пространстве России.

Она пояснила, что вследствие этого, авиакомпания не сможет обеспечить выполнение заявленных ранее рейсов по маршруту Кишинев-Москва. Продажа билетов прекращена, средства за ранее проданные будут возвращены пассажирам.