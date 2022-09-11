Noonpost: ультиматум Путина показал разногласия в Европе

«[Президент РФ Владимир] Путин и его администрация хорошо понимают всю мощь газового оружия в противостоянии Западу. Они рассчитывают с помощью него пробить брешь в европейской стене. Это послание может вызвать раскол между северными нефте- и газодобывающими странами, которые меньше всех затронуты прекращением поставок из России, и южными импортерами, которые, конечно, пострадали больше всех», — передает Noonpost.