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1 час назад

Noonpost: ультиматум Путина показал разногласия в Европе

Ura.Ru

Остановка поставок газа по «Северному потоку» показала разногласия в сфере энергетики Европы. Об этом сообщает египетское издание NoonPost.

Noonpost: ультиматум Путина показал разногласия в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нынешний кризис многое пересчитает и навяжет новую реальность, которая будет резонировать с формированием карты союзов в будущем. Кажущаяся единство Запада сейчас скрывает за собой острые разногласия», — пишет Noonpost.

Европа не рассчитывала, что поставки газа прекратятся этой зимой. Закрытие «Северного потока» на неопределенный срок вызвало замешательство среди европейцев, и может дестабилизировать внутреннюю обстановку. Европу ожидает суровая зима, многие жители могут остаться без отопления и электричества. Сообщается, что энергетический кризис угрожает работе ядерных реакторов, а приостановка производственных процессов угрожает промышленной системе Европы. Остановка поставок газа поднимет стоимость топлива, отмечает издание.

«[Президент РФ Владимир] Путин и его администрация хорошо понимают всю мощь газового оружия в противостоянии Западу. Они рассчитывают с помощью него пробить брешь в европейской стене. Это послание может вызвать раскол между северными нефте- и газодобывающими странами, которые меньше всех затронуты прекращением поставок из России, и южными импортерами, которые, конечно, пострадали больше всех», — передает Noonpost.

«Газпром» остановил «Северный поток» на неопределенный срок. В Кремле заявляли, что в этом виноваты страны Запада, так как санкции мешают ремонту газопровода, передает RT. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки газа возобновят в случае снятия ограничений. Западные страны ввели антироссийские санкции и взяли курс на отказ от российских энергоресурсов из-за начала спецоперации РФ на Украине. Европе грозит энергетический кризис, сообщает «Царьград» со ссылкой на СМИ.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,
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