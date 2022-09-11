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53 минуты назад

Зеленский заявил, что грядущая зима определит будущее Украины

Ura.Ru

Грядущая зима определит будущее Украины, а также решит более 30 лет ее независимости. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал решающий фактор для будущего Украины
Фото: ReutersReuters

«Впереди 90 дней, которые решат более 30 лет независимости Украины. 90 дней, которые решат больше, чем все годы существования Евросоюза. Зима определит наше будущее», — заявил Зеленский в своем ночном обращении 10 сентября, сообщает Newsweek.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украину ждет тяжелая зима, если страна перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС.

На Украине предрекли крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС

«Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой», — сказал Данилов в интервью LB.ua.

Власти Запорожья сообщили о том, что Киев отказался от электроэнергии с Запорожской атомной электростанции. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что украинская сторона намеренно не принимает электричество, хотя техническая возможность подачи электричества присутствует.

В мире,Владимир Рогов,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,ЕС,
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