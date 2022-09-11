Экс-глава МИД Австрии назвала условие нормализации отношений России и ЕС

Отношения Евросоюза и России могут нормализоваться, если будет восстановлено утраченное доверие между Москвой и Брюсселем, заявила в интервью ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она подчеркнула, что стороны должны быть искренне заинтересованы в этом.

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael G/Global Look press Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael G/Global Look press

В самую первую очередь для нормализации отношений необходимо снова выстраивать доверие. <...> Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу, — сказала экс-министр.

Кнайсль также посетовала, что на Западе дипломатия как ремесло утрачено. По ее словам, не выделяется достаточно времени «на разговор друг с другом, на настоящий обмен мнениями». На Востоке же ситуация иная, «здесь люди находят время друг для друга», отметила экс-министр.