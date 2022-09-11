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18 минут назад

Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров

Елена Прошина

Предстоящей зимой Турция, Греция и Египет будут вести борьбу за европейских пенсионеров, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данные страны намерены стать «зимним домом» для пожилых жителей Европы, стремящихся в целях экономии бюджета переехать в теплые места. Это связано с приостановкой поставок российского газа в Европейский союз. В первую очередь, ведется «охота» за пенсионерами, которых в Евросоюзе около 150 миллионов.

Власти Турции в ближайшие месяцы планируют принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в 2021 году. Как заявил генеральный директор туроператора Bentour (Германия) Дениз Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем стоимость отопления в Германии. Трехмесячное путешествие с января по март выйдет в 2640 евро на человека. Зимой Турцию могут посетить миллион немецких туристов.

В Египте тоже ожидают приезда европейцев. Власти готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пожилых людей и удаленщиков.

Министр туризма Греции Василис Кикилиас мотивирует на переезд жителей ЕС словами «погода лучше, жизнь дешевле.

В мире,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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