Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров

Предстоящей зимой Турция, Греция и Египет будут вести борьбу за европейских пенсионеров, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Данные страны намерены стать «зимним домом» для пожилых жителей Европы, стремящихся в целях экономии бюджета переехать в теплые места. Это связано с приостановкой поставок российского газа в Европейский союз. В первую очередь, ведется «охота» за пенсионерами, которых в Евросоюзе около 150 миллионов.

Власти Турции в ближайшие месяцы планируют принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в 2021 году. Как заявил генеральный директор туроператора Bentour (Германия) Дениз Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем стоимость отопления в Германии. Трехмесячное путешествие с января по март выйдет в 2640 евро на человека. Зимой Турцию могут посетить миллион немецких туристов.

В Египте тоже ожидают приезда европейцев. Власти готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пожилых людей и удаленщиков.