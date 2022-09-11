Экс-глава МИД Австрии заявила о возможном восстановлении отношений РФ и ЕС

«В самую первую очередь для нормализации отношений необходимо снова выстраивать доверие. Столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено, — отметила она. — Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу».