На Украине приготовились поднять цены на продукты

Пищевая промышленность Украины готовится поднимать цены на продукты питания, сообщает издание «Страна.ua».

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Причина тому – рост цен на энергоресурсы. Производители продовольствия прогнозируют рекордный рост цен из-за дорогого газа. Некоторые предприятия могут значительно сократить производство, а другая часть — прекратить свою работу. Так, представители пекарной промышленности заявили, что при текущих ценах на газ средняя стоимость буханки хлеба подорожает на четыре гривны. Производители сахара говорят, что не откроются в сезон, и не будут выпускать продукцию, а оставшиеся предприятия серьезно поднимут цены.

В целом, для большей части бизнеса цены на газ могут оказаться неподъемными, из-за чего система логистики продовольствия может существенно поменяться, поскольку в некоторых украинских городах может не остаться производителей хлеба и его придется привозить из других мест. Эксперты считают, что ситуация может поменяться, если государство даст сахарозаводчикам «газовые дотации» или ценовые льготы.