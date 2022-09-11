На Украине приготовились поднять цены на продукты

Пищевая промышленность Украины готовится поднимать цены на продукты питания, сообщает издание «Страна.ua».
Причина тому – рост цен на энергоресурсы. Производители продовольствия прогнозируют рекордный рост цен из-за дорогого газа. Некоторые предприятия могут значительно сократить производство, а другая часть — прекратить свою работу. Так, представители пекарной промышленности заявили, что при текущих ценах на газ средняя стоимость буханки хлеба подорожает на четыре гривны. Производители сахара говорят, что не откроются в сезон, и не будут выпускать продукцию, а оставшиеся предприятия серьезно поднимут цены.
В целом, для большей части бизнеса цены на газ могут оказаться неподъемными, из-за чего система логистики продовольствия может существенно поменяться, поскольку в некоторых украинских городах может не остаться производителей хлеба и его придется привозить из других мест. Эксперты считают, что ситуация может поменяться, если государство даст сахарозаводчикам «газовые дотации» или ценовые льготы.
По данным ООН, около 20 миллионов человек во всем мире могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за продолжающегося конфликта вокруг Украины. В докладе организации говорится, что число бедных людей, живущих менее чем на 1,9 доллара в день во всем мире в текущем году оценивается в 656,7 миллиона человек. Рост цен на продукты питания может увеличить это количество до 676,5 миллиона человек.