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6 минут назад

Число случаев заражения холерой в Сирии достигло 26

ТАССиещё 3

Министерство здравоохранения Сирии предупредило граждан в понедельник о выявлении 26 случаев заболевания холерой на подконтрольной правительству территории.

Число случаев заражения холерой в Сирии достигло 26
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении ведомства, которое приводит агентство SANA, сообщается, что наибольшее число заражений инфекцией зафиксировано в Алеппо - 20, там же от холеры умерли два человека. Кроме того, сведения о четырех инфицированных поступили из Латакии, еще два случая заболевания подтверждены в Дамаске.

"Два летальных исхода в Алеппо вызваны запоздалым обращением пациентов за медицинской помощью и наличием сопутствующих хронических заболеваний", - уточнили в ведомстве.

Минздрав Сирии пообещал публиковать обновленную информацию об эпидемиологической ситуации в столице и провинциях каждые 48 часов. В министерстве подтвердили, что приняты экстренные меры по обеспечению лечебных заведений необходимым запасом медикаментов.

"Гражданам следует соблюдать санитарно-гигиенические нормы, употреблять воду из безопасных источников, тщательно мыть фрукты и овощи, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию", - говорится в заявлении Минздрава.

В субботу курдская автономная администрация в Эль-Камышлы сообщила, что трое сирийцев умерли от холеры на северо-востоке страны, где ощущается острая нехватка питьевой воды. По ее данным, в начале сентября число заразившихся опасной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом, выросло в ряде районов Ракки и Дейр-эз-Зора до 30. Курды обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой оказать содействие в предотвращении эпидемии.

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания холерой, число летальных исходов составляет десятки тысяч.

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