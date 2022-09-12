Число случаев заражения холерой в Сирии достигло 26

Министерство здравоохранения Сирии предупредило граждан в понедельник о выявлении 26 случаев заболевания холерой на подконтрольной правительству территории.

В заявлении ведомства, которое приводит агентство SANA, сообщается, что наибольшее число заражений инфекцией зафиксировано в Алеппо - 20, там же от холеры умерли два человека. Кроме того, сведения о четырех инфицированных поступили из Латакии, еще два случая заболевания подтверждены в Дамаске.

"Два летальных исхода в Алеппо вызваны запоздалым обращением пациентов за медицинской помощью и наличием сопутствующих хронических заболеваний", - уточнили в ведомстве.

Минздрав Сирии пообещал публиковать обновленную информацию об эпидемиологической ситуации в столице и провинциях каждые 48 часов. В министерстве подтвердили, что приняты экстренные меры по обеспечению лечебных заведений необходимым запасом медикаментов.

"Гражданам следует соблюдать санитарно-гигиенические нормы, употреблять воду из безопасных источников, тщательно мыть фрукты и овощи, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию", - говорится в заявлении Минздрава.

В субботу курдская автономная администрация в Эль-Камышлы сообщила, что трое сирийцев умерли от холеры на северо-востоке страны, где ощущается острая нехватка питьевой воды. По ее данным, в начале сентября число заразившихся опасной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом, выросло в ряде районов Ракки и Дейр-эз-Зора до 30. Курды обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой оказать содействие в предотвращении эпидемии.