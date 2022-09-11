Экс-аналитик ЦРУ обвинил США в давлении на ООН и МАГАТЭ из-за ЗАЭС

«Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия», - заявил Макговерн.

По мнению Макговерна, именно действия официального Киева несут в себе риск для атомной станции.

Как отметил экс-аналитик ЦРУ, та же ситуация складывалась в Сирии несколько лет назад, когда президента страны Башара Асада безосновательно обвиняли в организации и осуществлении химических атак на собственное население. Макговерн заявил, что все исследования подтвердили постановочный характер химатак со стороны «Белых касок» и других провокаторов.