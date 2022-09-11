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1 час назад

Пушилин оценил перспективы ВСУ по ряду направлений в ДНР

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют перспектив по ряду направлений в Донецкой народной республике (ДНР). Такую оценку в интервью ТАСС дал глава республики Денис Пушилин.

Пушилин оценил перспективы ВСУ по ряду направлений в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В направлении Павловки, Никольского, Егоровки противник пытается скопить силы, но перспектив у него нет», — заявил он. Он добавил, что конкретная информация по продвижению союзных сил в направлении Майорска ожидается в воскресенье-понедельник.

Ранее в том же интервью Пушилин сообщил, что силы ДНР уничтожили в населенном пункте Доброполье командный пункт ВСУ, а также разбили технику противника на углегорском направлении. В частности, была уничтожена польская 155-миллиметровая самоходная установка AHS Krab.

В мире,Денис Пушилин,
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