Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют перспектив по ряду направлений в Донецкой народной республике (ДНР). Такую оценку в интервью ТАСС дал глава республики Денис Пушилин .

«В направлении Павловки, Никольского , Егоровки противник пытается скопить силы, но перспектив у него нет», — заявил он. Он добавил, что конкретная информация по продвижению союзных сил в направлении Майорска ожидается в воскресенье-понедельник.

Ранее в том же интервью Пушилин сообщил, что силы ДНР уничтожили в населенном пункте Доброполье командный пункт ВСУ, а также разбили технику противника на углегорском направлении. В частности, была уничтожена польская 155-миллиметровая самоходная установка AHS Krab.