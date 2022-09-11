Украина раскритиковала МВФ за пассивность

Украинский премьер Денис Шмыгаль раскритиковал Международный валютный фонд, сообщает ТАСС.
По его словам, он пассивен в деле оказания поддержки Киеву, указав на то, что США и Европа занимают лидирующие политические позиции. При этом, по заверению политика, Киев столкнулся с «достаточно пассивным отношением со стороны МВФ».
Как считает глава правительства, в 2014-2015 годах у Украины были хорошие отношения с фондом, который занимал лидирующие позиции в плане поддержки Украины, получив $17 млрд помощи.
Однако, по словам Шмыгаля, в последние месяцы украинские власти не могут согласовать с МВФ новую программу финансирования. Киев передал все документы и призывает партнеров активизировать деятельность.
Премьер указал, что Международный валютный фонд является опорой при дальнейшем стремлении вперед вместе с партнерами. «Мы работаем практически каждый день с командой МВФ», — отметил глава правительства. Отмечается, что в марте Киев быстро получил от МВФ помощь. «Сейчас, к сожалению, у нас имеются некоторые пробуксовки в плане поддержки со стороны МВФ», — подчеркнул Шмыгаль.