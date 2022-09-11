Украина раскритиковала МВФ за пассивность

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По его словам, он пассивен в деле оказания поддержки Киеву, указав на то, что США и Европа занимают лидирующие политические позиции. При этом, по заверению политика, Киев столкнулся с «достаточно пассивным отношением со стороны МВФ».

Как считает глава правительства, в 2014-2015 годах у Украины были хорошие отношения с фондом, который занимал лидирующие позиции в плане поддержки Украины, получив $17 млрд помощи.

Однако, по словам Шмыгаля, в последние месяцы украинские власти не могут согласовать с МВФ новую программу финансирования. Киев передал все документы и призывает партнеров активизировать деятельность.