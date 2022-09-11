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55 минут назад

Стало известно о реальном отношении Лиз Трасс к монархии и ядерному оружию

Вечерняя Москва

Новая глава правительства Великобритании Лиз Трасс в прошлом призывала отменить монархию на территории островного государства и выступала за использование ядерного оружия.

Раскрыто реальное отношение Лиз Трасс к монархии и ядерному оружию
Фото: МИД РФМИД РФ

— Каждый в Великобритании должен иметь шанс кем-то стать. Но только в одной семье может быть глава государства, — отметила бывшая глава британской дипломатии 28 лет назад.

Тогда в ходе партийной конференции либерал-демократов Трасс заметила, что в Лондоне не верят, что некоторые рождены, чтобы править. После этого политик «почти сразу пожалела» о собственном заявлении в адрес монаршей семьи и назвала свою реплику ошибкой, говорится в обзорном материале РБК.

А уже в 2022 году Трасс в качестве кандидата на пост премьер-министра Великобритании заявила, что готова приказать запустить ядерные ракеты Trident. По ее мнению, принятие подобного решения является «важной обязанностью» главы британского правительства.

Во вторник, 6 сентября, во время первой речи лидера Консервативной партии Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра Великобритании протестующие включили музыку и начали громко гудеть.

В мире,Консервативная партия,ЛДПР,
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