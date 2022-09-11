На подсветке Эйфелевой башни захотели сэкономить

"Мера, о которой будет объявлено во вторник, носит в значительной степени символический характер. Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов", - сказал председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен.