Турция обвинила Грецию в обстреле судна

Греческая сторона обстреляла судно, которое находилось в международных водах, потребовалось вмешательство турецкой береговой охраны, сообщил дипломатический источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в 13.27 мск. По словам источника РИА «Новости», «греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов «Анатолиан». Указывается, что судно находилось «в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозджаады».

«После прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию», – говорится в сообщении.

Источник сообщил, что «были предприняты немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву». Турция подчеркнула «серьезность инцидента и потребовала немедленного расследования и объяснения».