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2 часа назад

Анкара обвинила Грецию в обстреле судна у турецкого острова

Деловая газета "Взгляд"

Греческая сторона обстреляла судно, которое находилось в международных водах, потребовалось вмешательство турецкой береговой охраны, сообщил дипломатический источник.

Турция обвинила Грецию в обстреле судна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в 13.27 мск. По словам источника РИА «Новости», «греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов «Анатолиан». Указывается, что судно находилось «в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозджаады».

«После прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию», – говорится в сообщении.

Источник сообщил, что «были предприняты немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву». Турция подчеркнула «серьезность инцидента и потребовала немедленного расследования и объяснения».

Премьер Греции ответил на угрозы Турции

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во вторник пригрозил соседней Греции возможным ударом «в любой момент». Он предостерег Афины от повторения инцидента, случившегося в конце августа, когда греческие комплексы ПВО взяли на прицел истребители командования ВВС Турции, летевшие над Эгейским и Средиземным морями.

В мире,Армия,Реджеп Эрдоган,
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