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3 часа назад

Handelsblatt: Путин и Си заключат против Запада пакт в Узбекистане

FBM.ru

Немецкое издание Handelsblatt обеспокоено предстоящей встречей двух лидеров – Владимира Путина и Си Цзиньпина, которая станет сигналом поддержки Москвы со стороны Китая и послужит площадкой для заключения антизападного пакта.

Handelsblatt: Путин и Си заключат против Запада пакт в Узбекистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политические обозреватели придают встрече большое символическое значение, потому что Си уже более двух лет не покидал Китай. И то, что его первая зарубежная поездка связана с Путиным, воспринимается как знак большого расположения к России. Кстати, ранее планировалось, что первая постпандемийная зарубежная поездка Си состоится в Саудовскую Аравию.

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Издание напоминает, что насчет украинского конфликта Си позиционирует себя нейтральным, но на самом деле – поддерживает позиции Москвы по большинству пунктов. Он выступает против расширения НАТО на Восток, обвиняет США в разжигании напряженности, говорит о “законных проблемах безопасности” России и осуждает западные санкции как незаконные. Более того, Китай демонстративно отказывается называть российскую СВО “неспровоцированной агрессией и вторжением”.

После вояжа на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отношения между США и КНР резко ухудшились, и предстоящая в Узбекистане встреча Путина и Си доставляет много головной боли Западу. Потому что, объединившись, они представляют угрозу США и их союзников и ускоряют наступление биполярного мира.

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