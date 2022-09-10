Handelsblatt: Путин и Си заключат против Запада пакт в Узбекистане

Немецкое издание Handelsblatt обеспокоено предстоящей встречей двух лидеров – Владимира Путина и Си Цзиньпина, которая станет сигналом поддержки Москвы со стороны Китая и послужит площадкой для заключения антизападного пакта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Политические обозреватели придают встрече большое символическое значение, потому что Си уже более двух лет не покидал Китай. И то, что его первая зарубежная поездка связана с Путиным, воспринимается как знак большого расположения к России. Кстати, ранее планировалось, что первая постпандемийная зарубежная поездка Си состоится в Саудовскую Аравию.

Издание напоминает, что насчет украинского конфликта Си позиционирует себя нейтральным, но на самом деле – поддерживает позиции Москвы по большинству пунктов. Он выступает против расширения НАТО на Восток, обвиняет США в разжигании напряженности, говорит о “законных проблемах безопасности” России и осуждает западные санкции как незаконные. Более того, Китай демонстративно отказывается называть российскую СВО “неспровоцированной агрессией и вторжением”.