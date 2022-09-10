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32 минуты назад

Более 100 человек задержаны в ходе беспорядков в Париже

ТАССиещё 1

Французские правоохранительные органы задержали более 100 человек в ходе акций сторонников движения "Желтые жилеты", а также на проукраинской манифестации, которые прошли в субботу в Париже. Об этом сообщает пресс-служба столичной префектуры полиции.

Более 100 человек задержаны в ходе беспорядков в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В эту субботу с 07:00 (08:00 мск) сотрудники полиции многократно проводили операции в различных районах столицы, в частности у Порт-Сен-Клу, на площади Колумбии и на Трокадеро", - гласит заявление. Уточняется, что полицейские в первую очередь пресекали несогласованные манифестации сторонников движения "Желтые жилеты", многие из которых после повторного замечания были задержаны и получили штрафы.

Также группа агрессивно настроенных демонстрантов была замечена в районе площади Республики - присоединившись к проходившей там манифестации в поддержку Украины, они затем отправились в импровизированное шествие, в ходе которого подожгли урну и перевернули бак со стеклотарой, а также строительную бытовку.

"В ходе вмешательства сотрудников полиции было произведено 103 задержания (93 - за участие в шествии группы с целью вандализма и насилия, три - за умышленную порчу имущества, три - за неподчинение требованиям полиции, четыре - за насилие в отношении стражей порядка), а также выписано 54 штрафа в течение дня", - говорится в заявлении префектуры.

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