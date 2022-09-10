Более 100 человек задержаны в ходе беспорядков в Париже

"В ходе вмешательства сотрудников полиции было произведено 103 задержания (93 - за участие в шествии группы с целью вандализма и насилия, три - за умышленную порчу имущества, три - за неподчинение требованиям полиции, четыре - за насилие в отношении стражей порядка), а также выписано 54 штрафа в течение дня", - говорится в заявлении префектуры.