Вспышка холеры в Сирии убила трех человек

В различных частях Сирии произошла первая за многие годы вспышка холеры, в результате погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей.
Курдская автономная администрация, не признанная Дамаском, заявила о гибели троих человек от холеры в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Региональный департамент здравоохранения призвал международные организации помочь им в борьбе с вспышкой заболевания.
Всего на курдских территориях зарегистрированы не менее 15 заболевших. Кроме того, министерство здравоохранения Сирии заявило о 15 случаях в провинции Алеппо. Первым заразился девятилетний ребенок, после оказания медицинской помощи он был выписан.
Агентство SANA сообщило, что образцы холеры нашли в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли.
Ученые Гавайского университета в Маноа считают, что изменения климата усугубят распространение более половины всех известных человечеству патогенных заболеваний. Например, лихорадку денге, пневмония, малярия, лихорадка Зика. Исследователи разработали интерактивную схему, показывающую связь между конкретными климатическими опасностями и заболеваниями.