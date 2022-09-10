Вспышка холеры в Сирии убила трех человек

В различных частях Сирии произошла первая за многие годы вспышка холеры, в результате погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей.

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Курдская автономная администрация, не признанная Дамаском, заявила о гибели троих человек от холеры в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Региональный департамент здравоохранения призвал международные организации помочь им в борьбе с вспышкой заболевания.

Всего на курдских территориях зарегистрированы не менее 15 заболевших. Кроме того, министерство здравоохранения Сирии заявило о 15 случаях в провинции Алеппо. Первым заразился девятилетний ребенок, после оказания медицинской помощи он был выписан.

Агентство SANA сообщило, что образцы холеры нашли в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли.