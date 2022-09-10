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59 минут назад

В ЛНР заявили о контроле союзными силами всей территории республики

Lenta.ru

Вся территория Луганской народной республики находится под контролем союзных сил России и ЛНР. Об этом сообщил глава представительства республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

В ЛНР заявили о контроле союзными силами всей территории республики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Украина пытается сеять панику, преувеличивая слухи об обстановке в республике.

«Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина... Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — написал посол.

Он добавил, что рассказы об обстрелах Лисичанска также являются ложью. По словам Мирошника, это звуки боев, ведущихся в районе Северска военных действий, которые длятся там уже два месяца.

Ранее Минобороны России заявило о решении перегруппировать войска в районах Изюма и Балаклеи.

В мире,Армия,Родион Мирошник,Минобороны России,
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