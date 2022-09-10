Нострадамус сделал неожиданное предсказание о судьбе короля Карла III

Известный своими пророчествами Нострадамус не обошел стороной короля Карла III. Он предрек монарху скорое отречение от престола в пользу одного из своих сыновей.

Писатель Марио Ридинг в своей книге «Нострадамус: Полные пророчества на будущее» описал некоторые его предсказания, передает «ПолитРоссия».

Так, прорицатель говорил, что Елизавета II скончается в 2022 году, а трон займет ее сын Чарльз, который взял имя Карл III.

«Чарльз согласится отречься от престола в пользу своего сына. Вопрос в том, какого сына? В последней строке предсказания Нострадамуса очень четко говорится: его заменит человек, которого никто не ожидал увидеть королем», — пишет Ридинг.