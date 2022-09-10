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4 часа назад

Нострадамус сделал неожиданное предсказание о судьбе короля Карла III

Слово и Дело

Известный своими пророчествами Нострадамус не обошел стороной короля Карла III. Он предрек монарху скорое отречение от престола в пользу одного из своих сыновей.

Нострадамус сделал неожиданное предсказание о судьбе короля Карла III
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Писатель Марио Ридинг в своей книге «Нострадамус: Полные пророчества на будущее» описал некоторые его предсказания, передает «ПолитРоссия».

The Guardian ожидает проблем от короля Карла III

Так, прорицатель говорил, что Елизавета II скончается в 2022 году, а трон займет ее сын Чарльз, который взял имя Карл III.

«Чарльз согласится отречься от престола в пользу своего сына. Вопрос в том, какого сына? В последней строке предсказания Нострадамуса очень четко говорится: его заменит человек, которого никто не ожидал увидеть королем», — пишет Ридинг.

Напомним, Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал 8 сентября. Похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 числа.

В мире,Общество,Елизавета II,
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