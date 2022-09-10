В Венгрии заявили, что Евросоюз пересмотрит антироссийские санкции

«Евросоюз ввел санкции на определенный период времени, поэтому в осеннем политическом сезоне пойдет речь, в том числе, об оценке санкций. Если мы посмотрим на себя и оглянемся на весь мир, то увидим, что санкции не оправдали возложенных на них ожиданий», — написал Орбан в соцсетях. Говоря о санкциях, он пояснил что Россия в текущих реалиях является «энергетическим гигантом», Европа же — «карликом».