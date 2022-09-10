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5 часов назад

Власти Венгрии пообещали, что Евросоюз пересмотрит антироссийские санкции

Ura.Ru

Санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

В Венгрии заявили, что Евросоюз пересмотрит антироссийские санкции
Фото: ReutersReuters

«Евросоюз ввел санкции на определенный период времени, поэтому в осеннем политическом сезоне пойдет речь, в том числе, об оценке санкций. Если мы посмотрим на себя и оглянемся на весь мир, то увидим, что санкции не оправдали возложенных на них ожиданий», — написал Орбан в соцсетях. Говоря о санкциях, он пояснил что Россия в текущих реалиях является «энергетическим гигантом», Европа же — «карликом».

Ранее URA.RU сообщало, что в будущем Венгрию могут выгнать из Евросоюза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции.

В Японии признали победу России над западными санкциями

Также, по словам министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в Евросоюзе не смогли прийти к единогласному решению о запрете выдачи туристических виз россиянам, пишет РАПСИ. И в целом, Венгрия подняла вопрос о целесообразности санкций против России, сообщает телеканал 360.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Однако не все страны Евросоюза оказались сторонниками данного решения и Венгрия как раз один из примеров.

В мире,Петер Сийярто,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
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