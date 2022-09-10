КНДР может войти в ядерный альянс России и Китая

«Они [страны] своими действиями дают понять, что если Запад будет на них сильно давить, то Северная Корея на любой такой шаг будет отвечать в два-три раза более сильным вызовом. В дальнейшем КНДР вместе с Китаем и Россией создадут некий альянс в противовес западному миру», — уточнил Котов.