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5 часов назад

Политолог Котков: КНДР войдет в ядерный альянс России и Китая

Ura.Ru

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) войдет в ядерный альянс России и Китая. Об этом заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

КНДР может войти в ядерный альянс России и Китая
Фото: 

«Они [страны] своими действиями дают понять, что если Запад будет на них сильно давить, то Северная Корея на любой такой шаг будет отвечать в два-три раза более сильным вызовом. В дальнейшем КНДР вместе с Китаем и Россией создадут некий альянс в противовес западному миру», — уточнил Котов.

Его слова приводит «Ридус».

Дружба с Москвой и внедрение в МАГАТЭ: как Северная Корея стала ядерной державой

Эксперт уточнил, что политика Северной Кореи — это когда слова не расходятся с реальными действиями. Поэтому США не удастся перетянуть Корейскую республику на свою сторону.

Ранее URA.RU сообщало, что Северная Корея объявила себя ядерным государством. Также Запад и Китай испугались нового союза президента РФ Владимира Путина с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР, сообщает телеканал 360. Кроме того, американские санкции «оцифровывают» Северную Корею, пишет РАПСИ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Западные страны стали вводить антироссийские санкции, тем не менее, не все отвернулись от РФ. Например, специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи.

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