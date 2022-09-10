Блинкен и глава ЕК обсудили антироссийские меры

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Блинкен провел беседу с фон дер Ляйен, чтобы «обсудить дальнейшую поддержку Украины, подтвердить приверженность Соединенных Штатов энергетической безопасности Европы и продолжению координации по призыву России к ответу» в связи с проведением РФ специальной военной операции. Также Госсекретарь США и глава Еврокомиссии говорили о «важности обеспечения в дальнейшем стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине», отмечается в документе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с визитом Киев, его поездка не анонсировалась.

Напомним, глава ЕК Фон дер Ляйен считает, что «астрономические цены на электричество» в ЕС установились вследствие «российских манипуляций на рынке» и из-за «климатических причин».

Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе.