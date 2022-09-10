В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
27 минут назад

Принц Уильям высказался о смерти Елизаветы II

Lenta.ru

Королева Великобритании Елизавета II была выдающимся лидером, абсолютно преданным своей стране и британскому содружеству. Об этом на своей странице в Twitter написал ее внук 40-летний принц Уильям.

Принц Уильям высказался о смерти Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам будущего наследника престола, его семья будет долго оплакивать умершую родственницу, которая всегда делилась с близкими своей мудростью и уверенностью.

«Я также чувствую невероятную благодарность. (...) Она была рядом со мной в самые счастливые минуты, а также в самые грустные дни моей жизни», — высказался принц Уильям.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Британии был объявлен 10-дневный общенациональный траур. Наследником престола стал ее старший сын принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Его официально провозгласили королем 10 сентября.

В мире,Елизавета II,принц Уильям,Чарльз Виндзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители