Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде

В Оттаве прошла торжественная церемония провозглашения нового британского монарха Карла III королем Канады. Об этом пишет РИА «Новости».
На проходившей в официальной резиденции генерал-губернатора Канады церемонии присутствовали высокопоставленные канадские чиновники.
Ранее сообщалось, что наследный принц Чарльз после церемонии, по традиции проведенной в Сент-Джеймсском дворце, воцарился под именем Карла III.
Его сын Уильям стал принцем Уэльским, а жена Камилла - королевой-консортом.
Напомним, что 8 сентября ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Государыня правила страной порядка 70 лет. После ее смерти в Соединенном Королевстве и странах Британского Содружества начались предусмотренные в заранее составленных планах соответствующие мероприятия.