Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде

В Оттаве прошла торжественная церемония провозглашения нового британского монарха Карла III королем Канады. Об этом пишет РИА «Новости».

На проходившей в официальной резиденции генерал-губернатора Канады церемонии присутствовали высокопоставленные канадские чиновники.

Ранее сообщалось, что наследный принц Чарльз после церемонии, по традиции проведенной в Сент-Джеймсском дворце, воцарился под именем Карла III.

Его сын Уильям стал принцем Уэльским, а жена Камилла - королевой-консортом.