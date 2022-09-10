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23 минуты назад

Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде

Илья Родин

В Оттаве прошла торжественная церемония провозглашения нового британского монарха Карла III королем Канады. Об этом пишет РИА «Новости».

Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На проходившей в официальной резиденции генерал-губернатора Канады церемонии присутствовали высокопоставленные канадские чиновники.

Ранее сообщалось, что наследный принц Чарльз после церемонии, по традиции проведенной в Сент-Джеймсском дворце, воцарился под именем Карла III.

Его сын Уильям стал принцем Уэльским, а жена Камилла - королевой-консортом.

Напомним, что 8 сентября ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Государыня правила страной порядка 70 лет. После ее смерти в Соединенном Королевстве и странах Британского Содружества начались предусмотренные в заранее составленных планах соответствующие мероприятия.

В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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