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5 часов назад

Королевских пчел оповестили о смерти Елизаветы II

Газета.Ruиещё 2

Королевский пчеловод Джон Чеппел уведомил пчел на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Королевских пчел оповестили о смерти Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Cогласно традиции, которая, как считается, уходит корнями в глубь веков, он надел на ульи, где живут пчелы, черные ленты, завязанные в виде бантиков. Также пчеловод рассказал насекомым, что их хозяйка умерла и что отныне у руля будет новый хозяин, призывая их хорошо относиться к нему.

Стала известна дата похорон королевы Елизаветы II

Ритуал основан на старом суеверии, согласно которому, если не сообщить пчелам о смене владельца, они перестанут производить мед, покинут улей или даже погибнут. Чеппел рассказал, что в рамках традиции необходимо постучать в каждый улей и сказать: «Ваш господин умер, но улетать не надо. Новый господин будет к вам добр».

Совет престолонаследия в субботу, 10 сентября, официально провозгласил Карла III королем Великобритании. Принц Чарльз стал новым королем Великобритании после смерти его матери королевы Елизаветы II, взяв имя Карл III.

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