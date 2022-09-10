Большинство регионов Германии отказывается принимать любых беженцев

Как сообщает Breitbart со ссылкой на МВД ФРГ, из 16 немецких федеральных земель только в четырех все еще есть места для размещения прибывающих беженцев, поскольку страна с трудом справляется с новым притоком мигрантов, прибывающих балканским маршрутом.

Сообщается, что 12 немецких земель, которые достигли потолка в приеме лиц, ищущих убежища, переполнены украинскими беженцами, которые спасаются от конфликта с Россией, поэтому других беженцев элементарно негде размещать. В пресс-службе МВД ФРГ сообщается о приостановке приема переселенцев.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн. председательствующий на Конференции министров внутренних дел федеральных земель Германии сказал:

“В Баварии практически не осталось вариантов размещения для лиц, ищущих убежища, хотя, несмотря ни на что, Бавария продолжает их принимать”.

Он пожаловался, что федеральное правительство зазывает беженцев в Германию, а потом перекладывает проблему их размещения на региональные власти, которые уже не знают, что делать с наплывом беженцев из разных стран. По словам министра, Бавария не резиновая, и места для беженцев на ее территории заняты на 102,7%.

Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн, тем временем, заявил:

“У нас уже больше беженцев, чем во время кризиса в 2015 году. Население должно быть готово к тому, что мы снова окажемся в трудной ситуации ”.

Наряду с ростом числа украинцев, ищущих убежища от конфликта с Россией, в Германии также наблюдается 140-процентный рост нелегальных въездов через границу с Чешской Республикой, причем число прибывших, как говорят, находится на рекордно высоком уровне. По данным таблоида Bild, мигранты, пересекающие эту границу, в основном из Сирии, Афганистана и Ирака.