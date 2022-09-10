Макрон обсудил с Зеленским ситуацию вокруг ЗАЭС

Президент Франции обсудил с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «дальнейшую помощь Украине». Об этом сообщается в заявлении Елисейского дворца.

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Телефонный разговор состоялся в субботу, 10 сентября 2022 года.

«Они вернулись к ситуации вокруг Запорожской ТЭЦ, которая остается очень тревожной. Была выражена поддержка работы Международного агентства по атомной энергии», - говорится в сообщении.

Макрон также «расспросил о развитии конфликта на местах» и поинтересовался потребностями Украины, «в удовлетворении которых Франция могла бы внести свой вклад».