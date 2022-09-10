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1 час назад

Макрон обсудил с Зеленским ситуацию вокруг ЗАЭС

Илья Родин

Президент Франции обсудил с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «дальнейшую помощь Украине». Об этом сообщается в заявлении Елисейского дворца.

Макрон обсудил с Зеленским ситуацию вокруг ЗАЭС
Фото: ReutersReuters

Телефонный разговор состоялся в субботу, 10 сентября 2022 года.

«Они вернулись к ситуации вокруг Запорожской ТЭЦ, которая остается очень тревожной. Была выражена поддержка работы Международного агентства по атомной энергии», - говорится в сообщении.

Макрон также «расспросил о развитии конфликта на местах» и поинтересовался потребностями Украины, «в удовлетворении которых Франция могла бы внести свой вклад».

Ранее стало известно, что у экс-президента США Дональда Трамп имеется компромат на Макрона. Речь о неких эротических «шалостях», присущих французскому лидеру. О них осведомлен лишь узкий круг лиц.

В мире,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,
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