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1 час назад

Польша привлечет Израиль к переговорам о репарациях с Германией

Майк Габриелян

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал в интервью влиятельному журналу Spiegel, что Варшава планирует включить Тель-Авив в переговорный процесс с правительством Германии.

Польша привлечет Израиль к переговорам о репарациях с Германией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что польские эксперты в течение пяти лет вели подсчет военных убытков страны, понесенных во время Второй мировой войны. По их оценке, потери Польши составили порядка 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).

Моравецкий подчеркнул, что «это не такая уж и фантастическая сумма. Бюджет всей Федеративной Республики Германии, т. е. бюджет федерального правительства вместе с бюджетом земель, почти такой же большой».

Политик напомнил, что Польша якобы пострадала больше всех во время Второй мировой войны, но до сих пор не получила каких-либо компенсаций.

Премьер уточнил, что Варшава категорически не признает отказ от репараций, согласованный в 1953 году с правительством ГДР. По его мнению, СССР заставил страну признать соглашение. Кроме того, поляки не могли требовать репараций от социалистического «братского народа».

Моравецкий заявил, что планирует провести переговоры в Берлине. На них будут приглашены представители Израиля, так как среди погибших граждан страны едва ли не половина была еврейского происхождения.

Он предупредил также, что в случае необходимости Варшава обратится с исковыми заявлениями в международные суды.

В мире,Матеуш Моравецкий,
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