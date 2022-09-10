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1 час назад

Зеленский: украинские волонтеры воруют машины для ВСУ

Ura.Ruиещё 1

Украинские волонтеры воруют машины для ВСУ. Об этом в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Украинские волонтеры воруют предназначенные для ВСУ машины
Фото: 

«Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни», — написал он.

Зеленский уточнил, что уже провел встречу по этому поводу с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко. Глава Киева уточнил, что данный факт является преступлением не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека.

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Ранее URA.RU сообщало, что жители Донбасса потребовали у Зеленского ответить за зверства ВСУ. И понести ответственность за политику «выжженной земли» в Донецкой народной республике.

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