Зеленский: Украинские волонтеры воруют предназначенные для ВСУ машины

«Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни», — написал он.

Зеленский уточнил, что уже провел встречу по этому поводу с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко. Глава Киева уточнил, что данный факт является преступлением не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека.